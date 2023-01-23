Экс-глава МИД Польши: В Варшаве рассматривали возможность раздела Украины вместе с Россией

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Москва «была бы на седьмом небе от счастья», если бы в разделе Украины участвовали Польша и Венгрия, и нынешнее польское правительство рассматривало такую возможность в начале вооружённого конфликта на Украине.

Об этом заявил экс-глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента от польской оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его слова вызвали бурную реакцию в Польше.

«Думаю, у нынешнего правительства Польши был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как всё пойдёт, что, может быть, Украина падёт. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, всё могло бы быть иначе», – вещал Радослав Сикорский 23 января в эфире Radio Zet.

«Когда я рассказывал, что Путин озвучивает странные аллюзии, а Жиновский даже прямо предлагал нам раздел Украины, вы устроили из этого скандал, а русские до сих пор нам это предлагают», – сказал бывший глава польской дипломатии.

Напомним, в марте 2014 года тогдашний заместитель председателя Государственной Думы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Варшаве добиваться проведения референдума о присоединении к Польше пяти западных областей Украины – Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской. Эти регионы до 1939 года входили в состав Польского государства.

В октябре 2014 года Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин якобы предлагал Польше разделить Украину.

«Это была одна из первых вещей, которую Путин сказал премьер-министру Дональду Туску, когда он посетил Москву в 2008 году. Он продолжал говорить, что Украина – искусственная страна и что Львов – это польский город, и почему бы нам просто не уладить эту проблему вместе», – сказал он.

«Мы дали им очень четко понять, что не будем иметь с этим ничего общего», – утверждал много и часто пьющий Сикорский.

Правда, через несколько дней польский политик заявил, что его слова «неверно интерпретировали», а сам Дональд Туск настаивал, что подобного разговора с Владимиром Путиным никогда не было.

Новые заявления Сикорского вызвали резкую реакцию властей Польши.

«Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского», – написал в Твиттер польский премьер Матеуш Моравецкий.

На это Сикорский ответил, что «почти никто в Польше ничего не замышляет против Украины».

«Мы отвергли намеки Путина и предложение Жириновского. Но вы с Качиньским против воли НАТО объявили о предложении войти на запад Украины, которое Зеленский решительно отверг. И это вы кормили российскую пропаганду», – продолжал поддерживать скандал экс-глава МИД Польши.

Сикорский намекнул на заявление лидера польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, который 15 марта 2022 года в Киеве заявил, что «нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Радослав Сикорский на форуме в Давосе заявил, что страны НАТО должны передать Киеву 30% своих танков Leopard.