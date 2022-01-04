Экс-глава МИД Украины: Запад падет вслед за Украиной

Новости Украины

Страны Запада не должны ждать, пока Россия пойдет в атаку на Украину – им следует принять превентивные меры.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что нашей дипломатии и нашему руководству стоит настаивать на том, чтобы это меню санкций было опубликовано. Если русские пойдут в наступление, они должны получить очень четкий план того, что будут иметь в ответ. Потому что иначе возникает какая-то ненормальная ситуация – выходит так, что сначала гуманистический Запад позволит, чтобы десятки тысяч человек были убиты с обеих сторон, а потом он начнет реагировать. Так может быть, лучше предусмотреть ситуацию таким образом, чтобы не допускать таких кровавых бань с обеих сторон, потому что это будет именно таким образом», – сказал экс-министр.

«В этом состоит трагедия современного Запада, что он не хочет понять, что помогая Украине, он помогает самому себе. В конечном счете, если падет Украина, то падет и Запад. И это должна понимать политическая элита западных стран. К большому сожалению, пока что этого еще не видно, западные лидеры продолжают политику замирения, которая является провокацией следующих агрессивных действий», – заявил Огрызко.