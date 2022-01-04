Меджлисовский режиссер: «Мы с XVII века вместе с НАТО воюем против России»

Новости Украины

Крымские татары всегда выступали сторонниками украинской независимости и противниками Москвы за исключением времен правления Екатерины II.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил меджлисовский режиссер Ахтем Сейтаблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сейтаблаева, во время русско-польской войны 1654-1667 года в битве вблизи Конотопа крымские татары сражались вместе с украинцами и аналогом НАТО против русских войск.

«Никогда не было коллаборации, если не считать после первой аннексии Крыма при Екатерине II, не считать те времена, когда были определенные воинские формирования в составе регулярной российской армии, в частности кавалерийские полки. Кстати, один из кавалерийских полков был первым, кто вошел в Париж во войне с Наполеоном. Так вот, никогда не было такого, назовем это совместным военным союзом, между Крымским ханством и Московским царством. А между Сечью Запорожской были и не раз, очень много. Это во-первых», – сказал режиссер.

«Во-вторых, у нас так много переплетений вокруг культуры, если мы берем и филологию, мелос, бытовые традиции, – в том числе, об этом мало говорят, так много переплетений в том числе в создании семей. Хотя бы тот факт, когда в битве при Конотопе, где совместно защищали украинскую землю украинские воины и небольшая численность представителей НАТО того времени – польско-литовских жовниров и кавалерии крымского хана. Мы знаем прекрасно, что в той битве за независимость земли украинской погибли четыре тысячи украинских воинов, а вместе с ними легли шесть тысяч крымско-татарских всадников», – заявил Сейтаблаев.