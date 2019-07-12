12.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Экс-глава СБУ: Россия – украинская земля, которую собрался отобрать Китай

Вернув Крым в свой состав, Россия «открыла ящик Пандоры», дав дорогу Китаю к защите китайскоязычного населения в самой РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала Дмитрия Гордона заявил экс-глава СБУ, председатель партии «Сила и честь», националист Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что есть две России. Одна Россия – это Москва и Санкт-Петербург, и другая Россия. В первом моём интервью после аннексии Крыма я сказал, что руководство Кремля не понимает, оно открыло ящик Пандоры. А кто сдержит почти 2 миллиарда, которые нависают над частью, после Урала один человек на квадратный километр. Сто сорок миллионов и почти два миллиарда.

А если Китай решит защитить китайскоязычных, которые десятки миллионов уже есть. Кстати, в Уссурийском крае почти параллельно, когда у нас аннексировали Крым, там такая же территория была отдана на 50 лет Китаю в концессию», – сочиняет националист.

При этом Смешко утверждает, что не желает России зла, ведь именно Украина якобы «подарила» ей государственность и всё наследие.

«Я не желаю дезинтеграции России. Как мы можем желать зла России, когда мы дали этой территории и государственность, и христианскую религию дали. Наибольшая инвестиция, которую сделала Русь-Украина – это продвижение христианства и европейской культуры аж до Владивостока. Вы же помните, после 1917 года «зелёный клин», даже существовала там Украинская республика, ибо колонизацию Сибири в большинстве украинцы делали. Мы в мировую культуру через Россию инвестировали огромные вещи», – гордится чужими заслугами бывший глава спецслужб.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Игорь Смешко отличился не менее глупыми высказываниями, заявив, что монголо-татары сберегли Украину, а сама «незалежная» спасёт всю Европу.

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