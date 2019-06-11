Смешко: Монголо-татары сберегли Украину – Украина спасёт Европу

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Ситуация снаружи и внутри Украины очень тяжёлая: на Севере – «агрессор», а в государстве – «пятая колонна врага».

Об этом в ходе съезда радикально антироссийской партии «Сила и честь» заявил её председатель, экс-глава СБУ Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация действительно очень угрожающая. Как внешняя, так и внутренняя. Снаружи есть государство, которое надеется, что ослабленное украинское государство может упасть как приз в её руки. А её цель – это доказать, что украинцы не способны к государственности и являются сферой влияния империального мышления нашего северного соседа. Внутренняя ситуация в нашем государстве непростая. Профессионализм органов государственной власти находится давно уже на уровне, который угрожает национальной безопасности и обороне Украины.

Политическая система должна трансформироваться к тому, что у нас должна появиться реальная оппозиция в парламенте. Без реальной оппозиции, без контроля над исполнительной ветвью власти, над судебной ветвью власти, демократии и государства не работают. Но для этого – там же должна быть оппозиция… Не врага, которая фактически является колонной пятой агрессора, – должно минимум быть две, основанные на идеологии демократии и верящие в законы демократии партии: одна консервативного, другая либерального», – рассказал он.

Также экс-глава СБУ отметил, что Украина способна даже спасти Европу, ведь ещё с давних времён она якобы является образцом демократии.

«Нам нет, перед кем извиняться. Ещё в 17 веке такие умы, как Вольтер, писали, что прообразом первой наиболее демократической республики в центре Европы было Украинское казацкое государство. Я мечтаю, что образование, культура наших людей будет признана во всём мире, и это будет удивлением для наших ближайших европейских друзей. Я мечтаю о том, что мы спасём Европу. На сегодняшний день это последний глоток чистой воды, поверьте мне, духовной воды, с огромным запалом, надо просто дать нашему народу свободы, права и верховенство права, возможность работать у нас здесь, которые всё это реализуют», – воспарил над реальностью Смешко.

Вспоминая историю, глава политсилы также сокрушался, что даже монголо-татары были толерантны к украинской культуре, в отличие от российских правителей.

«В нашей истории действительно было, когда в 13 веке часть территорий нынешней Украины была завоёвана татарами, но хочу сказать, что татары достаточно толерантно относились к христианским монастырям, церквям, это исторический факт. Первое ограбление Киева, как раз наша икона Вышгородская, которая попала сейчас в Россию, было сделано Андреем Боголюбским задолго до того, как ещё было соответствующее вторжение монголо-татарское», – уверен «историк» Смешко.