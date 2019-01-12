Экс-глава СБУ: Россия всем обязана Украине

12.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина послужила основой российской государственности, без ее «интеллектуалов» не вышло бы построить Россию. Об этом в эфире житомирского телеканала C-TV заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина также «окультурила» РФ, а последняя лишь присвоила себе все «цивилизационные» наработки.

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«Исторически у нас отняли наше естественное право. Это мы дали веру 1/6 части мира, которая сейчас называется Россия, это мы им дали государственность, мы им сделали культурную европейскую прививку. Дважды, как минимум. Во-первых, это древняя Русь, а во-вторых, это после присоединения Украины автономно, причем, к России. Наши лучшие интеллектуальные силы строили Россию. Без нас империя не существовала бы», – заявил Смешко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее во Львове вышла в свет книга местного писателя, лауреата премии им. Степана Бандеры Игоря Цара под названием «Украина – прародина человечества», в которой автор перечисляет подвиги, изобретения и достижения украинцев, отмечая, что украинский язык появился на свет едва не 40 тысяч лет назад, а древние укры заселили всю планету.