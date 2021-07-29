Экс-главарь УНА-УНСО рассказал про «главный козырь, с которого зашел Путин, играя с Германией».

29.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В вопросе завершения строительства обходного газопровода «Северный поток-2» Украина стала жертвой единства Европейского союза.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шкиль подчеркнул, что Германия была согласилась завершить строительство газопровода в обход Украины, потому что у нее нет альтернативы российскому газу как главному источнику энергетики страны. При этом другие страны ЕС зависят от Германии экономически, потому не стали спорить с ее решением.

«Газопровод «Северный поток-2» был сразу вызовом для европейского единства, европейской солидарности, для Европы вообще, для европейской демократии. Это же не произошло вчера или позавчера, когда прозвучало заявление с севера о меморандуме Америки и Германии. Это был вызов, боролась Европа достаточно неплохо, как по мне, но не выдержала лидер, Германия, не выдержала давления со стороны двух сторон – в первую очередь, конечно, это экономическое давление, желание чем-нибудь заменить «зеленую энергетику», – сказал политик.

«Потому что большая страна Германия с мощной экономикой – нет других источников добычи электроэнергии, кроме как экологических. У нее нет ядерных электростанций, а есть гидро, есть «зеленая энергетика», соответственно, газ ей очень необходим. И это был главный козырь, с которого зашел Путин, играя с Германией. Германия не устояла, устояла Европа, держались Соединенные Штаты, но позднее изменилась просто ситуация – нужно было сохранить единство – в Европейском союзе есть много слабых игроков, и они будут требовать денег немецкого плательщика налогов. Украина стала жертвой единства Европейского союза. Потому еще раз можем написать на украинском флаге, что мы не только на Майдане отстаивали европейские ценности, и сейчас их отстаиваем в борьбе с тоталитарным соседом, но и стали жертвой европейского единства в борьбе Европы с тоталитарным соседом», – заявил Шкиль.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».