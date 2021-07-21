Лохам – бусы: «Северный поток-2» запускают, несмотря на протесты Украины и Польши

21.07.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Ангела Меркель и Владимир Путин удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Эта тема сегодня обсуждалась во время телефонного разговора двух лидеров, инициированного Берлином.

Незадолго до того, как созвонились Путин и Меркель, стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Считается, что Джо Байден пошел на такой шаг, поскольку не хочет ссориться с немцами в условиях противостояния с Китаем. Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года. ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».

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Пресс-служба Кремля подтвердила, что тема возможности продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите после 2024 года была «затронута» в сегодняшнем разговоре с Путиным и Меркель. Других подробностей не сообщается. Зато довольно обстоятельно перечисляется озвученный перечень претензий к украинскому руководству – это и невыполнение Минска-2, и дискриминационный закон «О коренных народах», и т.п.

Сенатор Алексей Пушков поясняет, что объем прокачки российского газа через Украину в будущем зависит, прежде всего, от Запада – сколько он готов покупать топлива из РФ.

«Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Вопрос в том, сколько газа будет востребовано на «другом конце» газопровода после «ужгородского коридора»… На одном Южном потоке, запущенном в 2020 году, Украина потеряла 15 млрд кубометров транзита… Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах»,- поясняет сенатор.

В Польше и на Украине в американско-германские обещания компенсаций не поверили. Киев и Варшава выпустили совместное заявление.

«Решение по строительству Северного потока-2, принятое в 2015 году за считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический и кризис безопасности и кризис доверия в Европе. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на ситуацию безопасности в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС… Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока – 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – заявляют в МИД Польши и Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует консультаций с Германией в соответствии с подписанным соглашение об ассоциации с ЕС.

«В Киеве истерика и активный поиск вариантов, что противопоставить, как продемонстрировать давно переданную, проданную и дважды заложенную собственную субъектность. Пока додумались только до консультаций в ЕС, помятуя о некогда подписанной ассоциации. Всем ясно, что закончатся консультации ничем. Потянут время и выдадут ничего не значащий рекомендательный трактат, не имеющий никакой силы… Механизм запущен, он не предполагает иного поведения, кроме как прилечь и заткнуться», – комментирует представитель ЛНР на переговорах с Украиной Родион Мирошник.

Его оценку в целом разделяет и украинский майданный политолог Юрий Романенко.

«Совместная декларация США и Германии показывает, что время, когда Украина могла надеяться, что за нее позаботятся взрослые дяди, – прошло. Пришло время взрослеть. Причем, очень быстро. Дяди договорились между собой, а лохам традиционно бусы. В нашем случае зеленые», – комментирует Романенко, подразумевая обещанные Германией деньги на «зеленую энергетику».