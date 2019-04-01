Экс-командир ДНР: ВСУ в любой момент готовы пойти на Киев

01.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Военнослужащие Украины в любой момент могут восстать против киевского режима и устроить военный переворот.

Об этом в эфире YouTube-канала военкора Геннадия Дубового заявил создатель подразделения ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, что Украина сама внутри полыхнёт. Сейчас чего греха таить, зачастую, когда на передовой долго постоим, начинаются какие-то контакты с той стороной, чтобы обоюдно утихомирить, урегулировать очаги, когда начинаются перестрелки. Зачастую обменивались телефонами, какая-то связь была.

Мы всё время слышали одну нотку: «Ребята, не нагнетайте, мы сами пойдём на Киев». Власть Порошенко их сегодня удерживает тем, что они здесь (в Донбассе – прим. ред.). Они бы уже давно, одним махом снесли эту власть. Всё время напряжением держат их здесь.

Вспомним, когда в 2014 году Порошенко двери ломали. Вышел Петушков и сказал: «Вы хотите, чтобы русские сюда зашли?», и всё, толпа успокоилась. Они пропагандой внушают что здесь зло, они с ним борются, и этим отвлекают. если на линии разграничения станет чуть-чуть поспокойнее, то там (на Украине – прим. ред.) свой срок сало кто досидит», – сказал он.

Напомним, накануне экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Семен Семенченко пригрозил отрезать язык обслуживающего Петра Порошенко меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева, который накануне заявил о необходимости вооруженной борьбы с «пророссийским реваншем» и готовностью потерять еще до 8 регионов Украины ради сохранения прозападного режима у власти.