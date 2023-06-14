Экс-командующий силами НАТО в Европе: Запад должен поменять риторику по Украине

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Страны западного блока должны объявить, что оснастят Украину всем необходимым, чтобы нанести поражение России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «ВВС Украина» заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав.

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«Мы часто говорим, что будем с Украиной столько, сколько нужно, и дадим ей все, что нужно. Но это неполные предложения. Мы будем там столько, сколько нужно. Чтобы сделать что? Чего мы еще не сделали? Взять на себя обязательства завершить все, что, на мой взгляд, означает одно: поражение России и ее изгнание с украинской земли», – сказал Бридлав.

По его словам, «украинский народ и президент непоколебимы в том, что они определяют как свою цель, а именно – изгнать всю Россию со всей Украины».

«По-моему мнению, было бы гораздо четче, если бы западные страны и западный альянс заявили: мы дадим им все, что нужно, чтобы победить Россию и вышвырнуть ее с Украины. Если бы мы взяли на себя такое обязательство, тогда, возможно, был бы другой масштаб помощи, чтобы довести эти бои до конца», – считает генерал.

Журналистка уточнила, имеет ли он в виду «поддержку с воздуха».

«Это намного больше, чем поддержка с воздуха. Первое, чем они могли бы воспользоваться, так это дальнобойной артиллерией. Мы уже предоставили им «Хаймарсы» – системы, которые немедленно могут адаптироваться к ракетам большей дальности. Военные уже учатся. Нужны дальнобойные боеприпасы. Британия уже предоставила Storm Shadow. Я бы призвал США выделить ракетный комплекс ATACMS. Это дало бы Украине возможность точно, прицельно, настойчиво доставать до целей в Крыму и других регионах», – резюмировал Бридлав.