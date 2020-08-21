Экс-комбат ДНР: В России выкрасть ополченца проще, чем в Донецке

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Если Украина похитит кого-то на территории РФ, то вывезти его через границу не составит особого труда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» бывший командир батальона командир батальона «Керчь» (ДНР) Вадим Погодин, отвечая на вопрос, что он думает о провалившемся похищении одного из лидеров ополчения украинскими спецслужбами.

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Напомним, что о срыве украинской операции сообщила ФСБ, уточнив, что речь идет «об одном из лидеров народного ополчения Донбасса».

«Со мной все в порядке, с Хмурым и Безлером, насколько я знаю, тоже. Мы недавно общались. Известный командир – это не обязательно человек, которого все знают, но это так или иначе — личность, интересная украинским и западным спецслужбам, то есть, скорее всего, кто-то, кто может быть связан с громкими делами в ДНР – например, с тем же крушением «Боинга». Ради чего-то мелкого, незначительного, думаю, заморачиваться бы не стали», – сказал Погодин.

Он считает, что если бы речь шла о мести или расправе, то просто убрали бы, похищают только ради получения какой-то важной информации.

«Выкрасть человека не так просто на самом деле. Операция должна разрабатываться, как минимум, несколько месяцев, за ним следят, изучают маршруты движения, окружение. Гораздо проще сделать это с кем-то, постоянно живущим в России, а не в Донецке. Там все-таки военное положение, поэтому вывезти похищенного незамеченным достаточно трудно», – отмтеил экс-комбат.

«Из России же это сделать гораздо проще – через тот же Белгород, – добавил Погодин. – Помнится, пару лет назад государственная граница с Украиной охранялась несколькими погранцами в лесу, и ее спокойно пересекали контрабандисты в ту и в другую сторону. Договориться с ними тогда и переправить на Украину что или кого угодно ничего не стоило».