Экс-мэр Евпатории Филонов возвращается из тюрьмы. Чем он будет заниматься

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению. Соответствующее решение накануне утвердил Верховный суд Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму Филонов является одним из самых узнаваемых и раскрученных политиков – в родной Евпатории у него был неплохой рейтинг, но и серьезный шлейф претензий как к коммерсанту. Дело в том, что до того, как стать мэром, он курировал проведение на западном берегу популярного некогда фестиваля «Казантип», владел рядом других бизнесов.

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По мнению председателя Общественной палаты республики, политолога Александра Форманчука, у Филонова в Крыму нет политического будущего даже в том случае, если он добьется признания себя невиновным через суды и снимет запрет на занятие госдолжностей.

«Таких чудес не бывает, чтобы человек, отсидев определенный срок, вернулся к активной административной работе. Не будет он возвращаться во власть. Ему и по закону это запрещено, но это и не значит, что через полтора года ему кто-то доверит управление городом. Я такое исключаю, тем более, тот след, который он оставил, это люди знают, поэтому я думаю, что в Евпатории его будущее с точки зрения управленца завершилось. Если он хочет восстановиться где-то, то Россия большая. За пределами Крыма – да, а в Крыму – вряд ли», – заявил Форманчук.

Политолог Иван Мезюхо отмечает, что Филонов может продолжить заниматься бизнесом и выступать в СМИ как комментатор политических процессов:

«Он не сможет участвовать в работе исполнительной власти. Но он не сможет претендовать и на должности в рамках представительной власти. То есть, сегодня об участии в политики на каком-либо уровне речи быть не может. Андрей Филонов – яркий политический деятель. Этого нельзя отрицать даже после того, как он отбыл наказание и был выключен из текущих политических процессов. Но какие-то его комментарии, заявления, может быть, даже интервью СМИ на некоторое время станут событием в общественно-политической среде региона. Насколько я помню, Андрей Филонов реализовывал себя не только как политик, мэр, но и как бизнесмен, поэтому сейчас неизвестно, чем он может заняться. Мне кажется, что существует вероятность того, что он и дальше будет принимать участие в судебных процессах и возможно даже, будет бороться за то, чтобы доказать свою невиновность», – заявил Мезюхо.

Общественник Александр Талипов, напротив, считает, что у Филонова есть будущее в крымской политике.

«Филонов был одним из самых перспективных молодых глав администраций Крыма. Ему симпатизировали многие евпаторийцы и жители полуострова. Я думаю, что он еще сможет вернуться в политику, если сам в ней не разочаровался и захочет продолжать эту деятельность. Конечно, наличие судимости наносит определенные ограничения, но с течением времени она может быть погашена и то даст возможность ему вернуться в политику. Как по мне, то большинство людей считает его наказание слишком жестким и несправедливым, поэтому для любой оппозиционной политической силы Филонов будет желаемой фигурой – если не для прямого участия в выборах, то для поддержки партии. Вопрос в том, захочет ли он вернуться в политику», – заявил Талипов.