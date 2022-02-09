Экс-мэр Евпатории Филонов возвращается из тюрьмы. Чем он будет заниматься

09.02.2022  16:09 (Мск), Симферополь
Максим Карпенко.  
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Криминал, Крым, Политика, Россия


Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению. Соответствующее решение  накануне утвердил Верховный суд Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму Филонов является одним из самых узнаваемых и раскрученных политиков – в родной Евпатории у него был неплохой рейтинг, но и серьезный шлейф претензий как к коммерсанту. Дело в том, что до того, как стать мэром, он курировал проведение на западном берегу популярного некогда фестиваля «Казантип», владел рядом других бизнесов.

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, выйдет...

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По мнению председателя Общественной палаты республики, политолога Александра Форманчука, у Филонова в Крыму нет политического будущего даже в том случае, если он добьется признания себя невиновным через суды и снимет запрет на занятие госдолжностей.

«Таких чудес не бывает, чтобы человек, отсидев определенный срок, вернулся к активной административной работе. Не будет он возвращаться во власть. Ему и по закону это запрещено, но это и не значит, что через полтора года ему кто-то доверит управление городом. Я такое исключаю, тем более, тот след, который он оставил, это люди знают, поэтому я думаю, что в Евпатории его будущее с точки зрения управленца завершилось. Если он хочет восстановиться где-то, то Россия большая. За пределами Крыма – да, а в Крыму – вряд ли», – заявил Форманчук.

Политолог Иван Мезюхо отмечает, что Филонов может продолжить заниматься бизнесом и выступать в СМИ как комментатор политических процессов:

«Он не сможет участвовать в работе исполнительной власти. Но он не сможет претендовать и на должности в рамках представительной власти. То есть, сегодня об участии в политики на каком-либо уровне речи быть не может.

Андрей Филонов – яркий политический деятель. Этого нельзя отрицать даже после того, как он отбыл наказание и был выключен из текущих политических процессов. Но какие-то его комментарии, заявления, может быть, даже интервью СМИ на некоторое время станут событием в общественно-политической среде региона.

Насколько я помню, Андрей Филонов реализовывал себя не только как политик, мэр, но и как бизнесмен, поэтому сейчас неизвестно, чем он может заняться. Мне кажется, что существует вероятность того, что он и дальше будет принимать участие в судебных процессах и возможно даже, будет бороться за то, чтобы доказать свою невиновность», – заявил Мезюхо.

Общественник Александр Талипов, напротив, считает, что у Филонова есть будущее в крымской политике.

«Филонов был одним из самых перспективных молодых глав администраций Крыма. Ему симпатизировали многие евпаторийцы и жители полуострова. Я думаю, что он еще сможет вернуться в политику, если сам в ней не разочаровался и захочет продолжать эту деятельность.

Конечно, наличие судимости наносит определенные ограничения, но с течением времени она может быть погашена и то даст возможность ему вернуться в политику. Как по мне, то большинство людей считает его наказание слишком жестким и несправедливым, поэтому для любой оппозиционной политической силы Филонов будет желаемой фигурой – если не для прямого участия в выборах, то для поддержки партии. Вопрос в том, захочет ли он вернуться в политику», – заявил Талипов.



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