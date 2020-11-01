Экс-мэр Евпатории получил приговор за махинации: Что с ним будет дальше?

01.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Один из самых раскрученных в СМИ крымских политиков – бывший мэр Евпатории Андрей Филонов получил срок лишения свободы в 3 года и 8 месяцев по обвинению в махинациях с землей.

Соответствующее решение накануне вынес суд в Симферополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-градоначальник в своем последнем слове на суде обвинения отвергал и настаивал на своей невиновности. «Хотя я совершал какие-то ошибки, но судят меня точно не за них… управленцы сейчас закошмарены настолько, что боятся принимать любые решения. Вот и происходит топтание на месте, и мы не наблюдаем нормальную динамику развития нашего общества», – сказал Филонов.

Осужденный экс-мэр с учетом проведенного в СИЗО времени уже скоро может оказаться на свободе, пишет в своем блоге юрист Жан Запрута. «Отсидел уже 1 год и 8 месяцев, в пересчете 2 года и 6 месяцев, соответственно есть право на УДО и домой», – прогнозирует Запрута.

«Когда он освободится, у него будет два пути. Первый: уйти из политики и заняться чём-то другим, например бизнесом, сидеть молча и прекрасно встретить старость. Либо, освободившись, стать политическим лидером», – рассуждает бывший крымский депутат Александр Юрьев.

Либеральный политик Владимир Гарначук не верит в политические перспективы Филонова. Он уверяет, что арест экс-мэра стал результатом конфликта со спикером крымского парламента Владимиром Константиновым. Причем, якобы, в условиях конфликта Филонов пытался заручиться поддержкой главы Крыма Сергея Аксенова.

«Никто за ним не пойдет. То, как он вел себя, выпрашивая и высиживая должность мэра, у меня ничего кроме жалости не вызывало. Он знал, куда шел, и решил немножко украсть, как делают другие. Но константиновские не дали», – утверждает Гарначук.

«С Филоновым лично не общался, но слышал о нем часто и разное – Филонов далеко не свят. Второе. Это был в самом деле успешный мэр, и если он захочет уйти в политику, некая база у него будет. Третье. Он слишком регионален. Для Ялты, Керчи или Феодосии – совершенно не авторитет», – замечает экс-депутат горсовета Евпатории Игорь Азаров.

Впрочем, крымский общественник Александр Талипов утверждает, что скорое освобождение Филонова может не произойти. «В вынесенном приговоре нет ущерба, и это не общий режим, а поселение. Поэтому, скорее всего, прокуратура в течение 10 дней подаст апелляцию», – прогнозирует Талипов.