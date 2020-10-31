01.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Спорт
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Россия строит новый спорткомплекс в Крыму, несмотря на санкции


В Крыму завершается строительство нового спорткомплекса для училища Олимпийского резерва, на который в рамках Федеральной целевой программы по развитию полуострова после пребывания в составе Украины выделены более 400 миллионов рублей.

Об этом сообщает телеканал «Вести Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В селе Краснолесье Симферопольского района уже построили современные футбольные поля с беговыми дорожками, способные принимать соревнования международного уровня. Кроме того, завершается строительство крытых комплексов для различных видов спорта.

«Бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика – именно по таким дисциплинам здесь будут воспитаны новые олимпийские чемпионы. Кстати, в залах такого уровня вполне можно проводить соревнования государственного масштаба», – говорится в сюжете.


«Республика получит полноценный, сертифицированный спортивный объект. Нам никогда не было стыдно за наших ребят, и мы вдвойне будем гордиться впоследствии, когда эти ребята будут тренироваться на таких объектах, будут добиваться и, поверьте, добьются», – подчеркнул директор училища Олимпийского резерва Олег Голинач

Напомним, из-за санкций, введенных странами Запада против российского полуострова, спорт в республике оказался в изоляции – крымские спортсмены ограничены в выступлениях на международных соревнованиях, а футбольный чемпионат проводится отдельно от общероссийского под эгидой УЕФА. Российские спортсмены также не могут легально проводить тренировки и соревнования на территории полуострова.

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