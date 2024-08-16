Экс-министр обороны Украины: После Курска Россию ждёт ещё больше сюрпризов

Константин Серпилин.  
16.08.2024 19:59
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Не исключено, что атака ВСУ на Курскую область может быть частью более масштабной наступательной операции или нескольких подобных рейдов.

Об этом в ходе дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что атака ВСУ на Курскую область может быть частью более масштабной наступательной...

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Экс-министра спросили, считает ли он, что курский рейд Украины является частью более масштабной наступательной операции.

«Сейчас это выглядит по-другому, но я уверен, что может быть именно так. Это проложит путь к другим операциям такого типа, по крайней мере, на данный момент. Украина постоянно ищет способы, как ассиметрично выиграть войну, и она не добьется успеха, если всё будет делать предсказуемым образом.

Это очень похоже на то, что делает Россия, только в меньших масштабах. И мы видим, что руководство всех уровней прилагает огромные усилия для того, чтобы сделать что-то нестандартное. Так что, я думаю, Россию, так или иначе, ждёт ещё больше сюрпризов», – ответил Загороднюк.

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