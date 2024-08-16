Экс-министр обороны Украины: После Курска Россию ждёт ещё больше сюрпризов
Не исключено, что атака ВСУ на Курскую область может быть частью более масштабной наступательной операции или нескольких подобных рейдов.
Об этом в ходе дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Экс-министра спросили, считает ли он, что курский рейд Украины является частью более масштабной наступательной операции.
«Сейчас это выглядит по-другому, но я уверен, что может быть именно так. Это проложит путь к другим операциям такого типа, по крайней мере, на данный момент. Украина постоянно ищет способы, как ассиметрично выиграть войну, и она не добьется успеха, если всё будет делать предсказуемым образом.
Это очень похоже на то, что делает Россия, только в меньших масштабах. И мы видим, что руководство всех уровней прилагает огромные усилия для того, чтобы сделать что-то нестандартное. Так что, я думаю, Россию, так или иначе, ждёт ещё больше сюрпризов», – ответил Загороднюк.
Спасибо!
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