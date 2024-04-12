Экс-министр Украины поблагодарил ичкерийских террористов «за отвлечение России в 90-х»

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 22:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Война в Чечне спасла Украину от знакомства с российскими войсками ещё в «девяностых», когда Москва хотела пересмотреть границы, установленные в Советском Союзе.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война в Чечне спасла Украину от знакомства с российскими войсками ещё в «девяностых», когда...

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«Мы 30 лет говорили, что может быть война между Россией и Украиной. С первого дня, когда Украина провозгласила независимость, выступил пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов, и сказал: «Если Украина выйдет из Советского Союза, то мы оставляем за собой право пересмотреть границы». И впервые тогда сказали про Крым.

Потом его уволили, дезавуировали заявление, и так далее. Но вы помните, что перед вторжением в Чечню Ельцин отдал приказ, и прекратили поставки газа на Украину. Войска пошли в Чечню, а у нас здесь был большая проблема», – трепался украинец.

«И спасибо чеченцам, они тогда остановили российскую армию, стало не до Украины. И мы получили какое-то время, чтобы собраться с силами, и разобраться со своими проблемами», – сказал бывший министр.

Почему сейчас России не смогли помешать все вместе взятые страны Запада, Рева не пояснил.

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