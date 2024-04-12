Экс-министр Украины поблагодарил ичкерийских террористов «за отвлечение России в 90-х»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война в Чечне спасла Украину от знакомства с российскими войсками ещё в «девяностых», когда Москва хотела пересмотреть границы, установленные в Советском Союзе.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы 30 лет говорили, что может быть война между Россией и Украиной. С первого дня, когда Украина провозгласила независимость, выступил пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов, и сказал: «Если Украина выйдет из Советского Союза, то мы оставляем за собой право пересмотреть границы». И впервые тогда сказали про Крым. Потом его уволили, дезавуировали заявление, и так далее. Но вы помните, что перед вторжением в Чечню Ельцин отдал приказ, и прекратили поставки газа на Украину. Войска пошли в Чечню, а у нас здесь был большая проблема», – трепался украинец.

«И спасибо чеченцам, они тогда остановили российскую армию, стало не до Украины. И мы получили какое-то время, чтобы собраться с силами, и разобраться со своими проблемами», – сказал бывший министр.

Почему сейчас России не смогли помешать все вместе взятые страны Запада, Рева не пояснил.