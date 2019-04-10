Экс-министр Януковича показала, как «мужик» Порошенко «не боится»

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший министр юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш опубликовала видеоролик с улицы Банковой в Киеве, где расположена администрация президента Украины. На видео видно, как подступы к администрации перекрывают стоящие в несколько рядов нацгвардейцы в полной экипировке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Будь мужиком…» – стенает и призывает Порошенко.

Посмотрите за каким забором прячется этот призывающий.

Прям забор героизма и бесстрашия. Обелиск трусости», – написала экс-министр в комментарии к видеоролику.

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