20.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Экс-министр юстиции довольна «похоронными рожами свинофермы» в Раде

Победа на выборах и вступление в должность нового президента Украины Владимира Зеленского – это якобы победа мирной Украины.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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«Мирная, ценящая разность, добрая и щедрая Украина победила. Заставить ненавидеть, скорбеть и бояться у свинофермы получилось только традиционный процент сумасшедших. Поздравляю нас! А за эти жалкие и похоронные рожи в зале, отдельное спасибо и вам, мои друзья, добившие их бюллетенем и, конечно, Президенту Зеленскому! Замечательный день!», – не скрывает своей радости Лукаш.

Напомним, что сегодня в ходе инаугурации Зеленский объявил, что распускает парламент и призвал правительство добровольно уйти в отставку.

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