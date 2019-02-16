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16.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Крым, Россия, Скандал, Украина
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Экс-министр юстиции Украины подтвердил признание Крыма Россией

Оппоненты справедливо предъявляют претензии к послу Украины в Канаде Андрею Шевченко, который недавно продал землю в Крыму по российским документам. Фактически, чиновник-майданщик признал полуостров частью России.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно однозначным тут есть признание того, что на территории Автономной республики Крым они признают действие российских законов и, таким образом, признают, что это – территория Российской Федерации.

Если дается доверенность на распоряжение имуществом, которое принадлежит лицу, а имущество находится на территории Автономной республики Крым, то есть только один вариант как это сделать – через доверенность или собственника. Если это делается не на территории Украины, не по украинскому законодательству, – очевидно, что в данном случае есть признание того, что юрисдикция Российской Федерации распространяется на Крым», – заявил Лавринович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее стало известно, что Шевченко по доверенности продал  20 тыс. квадратных метров земли в Сакском районе Крыма гражданину РФ, выручив за это 4,7 млн. рублей.

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