16.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Оппоненты справедливо предъявляют претензии к послу Украины в Канаде Андрею Шевченко, который недавно продал землю в Крыму по российским документам. Фактически, чиновник-майданщик признал полуостров частью России.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Абсолютно однозначным тут есть признание того, что на территории Автономной республики Крым они признают действие российских законов и, таким образом, признают, что это – территория Российской Федерации.

Если дается доверенность на распоряжение имуществом, которое принадлежит лицу, а имущество находится на территории Автономной республики Крым, то есть только один вариант как это сделать – через доверенность или собственника. Если это делается не на территории Украины, не по украинскому законодательству, – очевидно, что в данном случае есть признание того, что юрисдикция Российской Федерации распространяется на Крым», – заявил Лавринович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее стало известно, что Шевченко по доверенности продал 20 тыс. квадратных метров земли в Сакском районе Крыма гражданину РФ, выручив за это 4,7 млн. рублей.