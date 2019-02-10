10.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший телепропагандист «5 канала», впоследствии депутат Верховной Рады от БЮТ Андрей Шевченко, получивший после Евромайдана пост посла Украины в Канаде, совершил государственную измену, признав Крым российским при продаже своей земли в Сакском районе. Об этом в своем блоге пишет экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, сделка состоялась в 2017-м году. Шевченко продал 20 000 квадратных метров земли гражданину России из Башкирии, за что получил 4,7 млн. рублей.

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«В договоре на российском нотариальном бланке и печатью с двуглавым орлом указано, что владелец этой земли Андрей Шевченко, действует на основании дипломатического паспорта и продаёт участок по адресу: Российская Федерация, республика Крым, Сакский район.

Ярким тезисом является и пункт договора, что супруга Посла Анна Гомонай дала своё согласие на продажу этой земли в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

От сделки на оккупированной территории Посол выручил 4 700 000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов, внёс все кадастровые платежи и задолженности, чем совершил прямое и косвенное признание российской юрисдикции и российских органов на украинской территории, то есть совершил государственную измену», – пишет Портнов.

Он также отмечает, что Шевченко не указал продажи земли в Крыму в своей декларации и попытался скрыть этот факт. Теперь Портнов собирается написать заявление в правоохранительные органы и добиться увольнения Шевченко.