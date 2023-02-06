Экс-офицер разведки США назвала три фатальных изъяна команды Байдена

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Накануне годовщины начала СВО всем стало очевидно, что президент Байден и его команда, занимающаяся вопросами безопасности, потерпели неудачу в своих планах относительно Украины.

Об этом пишет бывший офицер Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Ребекка Коффлер в авторской колонке на портале Fox News, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коффлер, ныне президент компании Doctrine & Strategy Consulting, приводит три аспекта деятельности администрации Джо Байдена, которые, по её мнению, подвергают США опасности.

Главный из них, по мнению бывшего офицера американской военной разведки, – отсутствие стратегии. Она напомнила, что когда Байдена раскритиковали за его тусклую реакцию на нападение Путина на Украину в феврале прошлого года, он так объяснил, почему не вышлет войска США на Украину:

«Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга».

«Но то, что еще несколько недель назад казалось запретным, теперь направляется в Киев – Байден объявил о поставке 31 танка «Абрамс».

Неожиданное решение по танкам «Абрамс» было принято после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправить «Леопарды» на Украину до тех пор, пока Вашингтон не поставит собственные танки. Является ли это еще одним примером грубого отсутствия стратегии у этой администрации?», – риторически вопрошает она.

Второй проблемой администрации Байдена военный аналитик считает непонимание мышления противника и современной войны.

«Они наивно полагают, что танки «Абрамс» изменят динамику поля боя, поскольку превосходят российский основной боевой танк Т-90, являющийся модернизацией Т-72. Действительно, «Абрамс» – это изысканный кусок брони, пронизанный самыми последними технологиями. Но Путин не дурак, Россия не воюет симметрично, и повторения битвы на Курской дуге не будет», – пишет Коффлер, автор книги «Сценарий Путина: секретный план России по поражению Америки».

Коффлер напоминает, что даже талибы нашли способ обойти превосходство США в области высоких технологий, вынудив администрацию Байдена капитулировать в Афганистане. А тот факт, что американские танки были уязвимы для самодельных взрывных устройств, стал большим сюрпризом для американских «планировщиков».

«В ответ на обещание США поставить танки на Украину одна из российских компаний объявила о программе денежного вознаграждения, направленной на то, чтобы побудить российских военных к творческому подходу в нейтрализации западных танков. Она предложила 72 тысячи долларов наличными первым русским солдатам, которые уничтожат или захватят американские и западные танки, и 7200 долларов за последующие атаки. В то время как Вашингтон модернизировал свои танки, чтобы повысить их живучесть, русские, которые следят за каждым шагом своего потенциального врага, без сомнения, работали над ответными мерами и контртактикой», – отмечает бывший американский разведчик.

Третьей проблемой нынешней американской администрации Ребекка Коффлер считает снижение боеготовности США в связи с растущей угрозой со стороны Китая.

«Поскольку Байден слишком сосредоточен на передаче всего наилучшего из наших арсеналов для помощи Украине, он истощает наши собственные запасы оружия, тем самым подрывая боеспособность США. Согласно недавнему исследованию Вашингтонского аналитического центра, срок замены ключевых систем вооружения составляет от 5 до 18 лет. Мы в минусе, когда речь идет о 155-мм боеприпасах, системах Javelins и Stinger. Чтобы восполнить запасы Stinger, нам потребуется 18 лет», – отмечает бывший офицер РУМО США.

«Издание The Wall Street Journal недавно обвинило военную промышленность США в неготовности к конфликту с Китаем. Беспорядочные действия Вашингтона во время российско-украинского конфликта продемонстрировали отсутствие планирования и стратегии в администрации Байдена, и это безрассудно», – подводит итог Ребекка Коффлер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Конгрессе США испугались, что Китай извлекает уроки из боевого опыта России.