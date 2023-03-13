Экс-офицер СБУ рассказал, как Россия накажет участников рейда в Брянскую область

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Не стоит ждать, что ответ на недавнюю вылазку украинских диверсантов в Брянскую область будет мгновенным и станет известен широкой публике. Российские специалисты будут работать тихо и методично, не придавая это широкой огласке.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил перешедший на сторону России бывший офицер СБУ Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли это будет какой-то приказ, который издан: «Найти и уничтожить». Нет, просто это будет обычная оперативно-боевая работа, просто люди, которые причастны к проведению этой акции, будут включены в список объектов повышенного приоритета. Не надо ждать, что завтра их накроют ракетами или пошлют письмо со спорами сибирской язвы, условно говоря. Это будет тихая, незаметная работа, которая приведет к результату и, может быть, потом, через какое-то время мы узнаем, как это было сделано. То, что ответка будет – это несомненно, но, еще раз хочу сказать, – не стоит ждать этого прямо сейчас», – заявил Прозоров.

Напомним, ранее Минобороны РФ назвало недавние запуски по Украине, осуществленные после долгого перерыва, «ударом возмездия» за рейд украинской ДРГ в Брянскую область.