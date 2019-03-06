Экс-офицер СБУ рассказал о зарплатах праворадикалов

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты получают зарплату, значительное повышение или отсутствие которой может спровоцировать беспорядки во время выборов президента.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил экс-офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спровоцировать активизацию радикалов на выборах может или хорошая зарплата, или отсутствие такой зарплаты. Понимаете, всем этим ребятам надо что-то кушать, им надо где-то жить и получать зарплату, поэтому они туда и пошли. Это патриотически настроенные безусые юнцы ходят с факелами. Можно пройти с факелом один раз, можно два. Но нужно пошить новую форму за что-то, где-то жить и ходить целыми днями. То есть это всё на зарплате, причём не на самой маленькой», – сказал экс-СБУшник.

Напомним, накануне один из кандидатов в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский признался, что украинские политики лишь используют в своих интересах лозунги украинских националистов.