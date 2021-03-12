Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинский карательный батальон «Шахтёрск» («Торнадо») был расформирован в сентябре 2014 года, несмотря на поражения ВСУ, котлы и прямую угрозу со стороны ополчения Донбасса войти в Мариуполь.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батальон «Шахтёрск» расформировали. Представляете, сентябрь 2014 года самое обострение, чуть ли ополченцы Мариуполь не взяли, там, котлы изваринские, иловайские, и тут расформировывают «Шахтёрск», который как раз действует на южном приморском фланге. Его просто расформировывают.

Представляете, что они натворили, что их в такое тяжелое время МВД, господин Аваков расформировывает? Причем, обсуждался этот вопрос на уровне совещания у президента Украины. Представляете, что они творили?» – заявил Прозоров.

Далее экс-сбушник поделился л0ичными впечатлениями от данной нацистской группировки.

«Касаясь «Шахтёрска», я лично был свидетелем, когда они остановили машину в вечернее время. Это лето 2014 года, то есть, это берег Азовского моря, базы отдыха, много людей выезжало покупаться, а вечером обратно в город. Они остановили машину, в которой ехал мужчина с молодой девушкой. Девушка – официантка одного из ресторанов мариупольских. Остановили за городом на трассе, мужчину вытащили из машины, надели на голову мешок, сказали, что у него георгиевская ленточка и привезли его в Мариуполь на аэродром в «библиотеку» (нелегальная тюрьма СБУ – ред.) То есть откуда мы это узнали? «Библиотека» была в моём ведомстве, конкретно в моём.

Начали расспрашивать мужчину, он рассказал про это всё. Принялись искать машину, искать девушку, телефонов никаких нет, никто не отвечает, найти машину не можем. Она потом всплыла через несколько месяцев или в Житомирской, или в Винницкой области под «левыми» номерами, но vin-код, номер шасси, номер двигателя попались, но никуда она не делась.

А девушка пропала, и буквально под конец ротации милиционеры местные, как бы сводка пришла, что выявлен труп молодой девушки в камышах. Там, где речка Кальмиус впадает в Азовское море. Нашли её со следами изнасилования, издевательств всяких, изуродовали её, в общем. Ну вот, это как бы батальон «Шахтёрск», – рассказал Прозоров.