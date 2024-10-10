Экс-полковник Генштаба ВСУ: Русские не останавливаясь продвигаются в Торецке

Тарас Стрельцов.  
10.10.2024 18:15
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские войска не только вклинились в Дзержинск (Торецк) и разрезают украинский укрепрайон, но и начинают расширять этот плацдарм, не останавливая продвижение вперёд.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские войска не только вклинились в Дзержинск (Торецк) и разрезают украинский укрепрайон, но и...

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Ведущая процитировала спикера ОТГ «Луганск», которая пожаловалась на боевые действия на востоке населённого пункта.

«К сожалению, это так. Штурмовые группы пытаются просачиваться между нашими позициями, они идут по 3-5 лиц, и когда накапливаются, они начинают организовывать оборону и вылазки в тыл нашим войскам. К сожалению, ситуация такова. Действительно, они дошли до шахты, которая находится почти в середине города. Тем не менее, наши войска пытаются их зачищать настолько, насколько это на сегодняшний день возможно.

Однако, судя по последним новостям, они расширяют вклинивание в город Торецк, они постепенно на юг расширяют фронт, и бои в жилой застройке продолжаются», – тревожился Жданов.

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