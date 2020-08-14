Экс-полковник СБУ рассказал о кровавых военных преступлениях ВВС Украины

14.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Военные преступления ВСУ, в том числе ВВС Украины против Донбасса в 2014 году – это та правда, которую жители Украины гонят от себя и не хотят о ней даже слышать, но когда-то ведь придётся и отвечать.

Об этом в эфире своего YouTube-канала «Ukr Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плачевное состояние авиационной отрасли воздушных сил Украины – это результат последовательной деградации, которая продолжается с момента распада СССР. Но настоящим испытанием для воздушных сил Украины стала война на Донбассе, и эту проверку лётчики «незалежной» с треском провалили.

В самом начале конфликта авиация применялась очень широко, поскольку она была неубиваемым козырем украинских силовиков. Но в дальнейшем, из-за больших потерь от ответного огня, воздушные силы практически полностью прекратили полёты над мятежными областями.

Всего лишь за несколько месяцев боевых действий в 2014 году от обстрелов с земли Украина потеряла 10 самолётов и 11 вертолётов (цифры разнятся, берём минимальную оценку и официальную статистику). Подавляющее большинство машин были сбиты из переносных ЗРК и крупнокалиберных пулемётов», – рассказал Прозоров.

Также он процитировал комментарий 2015 года о положении дел в ВВС Украины экспертов британского издания «Air International»:

«ВВС Украины показали себя плохо обученными и неспособными адаптироваться, улучшаться в ходе внутреннего ассиметричного конфликта, который продолжается в юго-восточных регионах страны».

Однако экс-офицер СБУ решил остановиться на моральной стороне деятельности пилотов ВВС Украины в ходе конфликта в Донбассе.

«Отсутствие качественных прицелов, современных боеприпасов приводило к тому, что лётчики наносили удары «как Бог на душу положит». И тут возникает масса вопросов к этим пилотам, ведь очень часто удары наносились не по позициям ополченцев или военным объектам, а по абсолютно мирным строениям», – подчеркнул Прозоров.

Он напомнил о первом авиаударе, который пришёлся по Луганску 2 июня 2014 года, когда Су-25 выпустил ракету по зданию бывшей ОГА в центре города – тогда погибло 8 человек, из них 5 женщин. Тогда киевские власти цинично заявили, что на здании «взорвался кондиционер».

На рассвете 2 июля украинские Су-25 нанесли удар по окраине Станицы Луганской. Тогда под ударом, где не было позиций ополчения, погибло 12 человек, в том числе двое детей. Официальный Киев назвал произошедшее досадной ошибкой, никто наказания не понёс, а через несколько дней президент Порошенко даже наградил лётчиков этой бригады орденами Богдана Хмельницкого.

15 июля, опять на рассвете, был удар по жилым застройкам города Снежное (ДНР). В результате взрыва, а также под завалами многоэтажек погибло 11 человек, десятки ранены. Киев на этот раз цинично заявил, что удар наносили российские самолёты, чтобы не скомпрометировать украинскую власть в глазах Донбасса.

30 июля вновь на рассвете украинские самолёты нанесли удар по Красному Лучу (ЛНР). Бомбы уничтожили АЗС, попали в жилую застройку, и только чудом число жертв ограничилось одним человеком.

«Но самый страшный случай произошёл 13 августа 2014 года в городе Зугрэс (ДНР). В этот жаркий день жители небольшого шахтёрского городка выбрались семьями на пляж местного водохранилища. Никаких позиций ополченцев в районе пляжа, да и в самом городе не было.

После обеда над городом появились украинские самолёты, которые начали засыпать и город, и пляж кассетными боеприпасами, очевидцы насчитали более 40 разрывов, люди погибали на пляже целыми семьями. 13 человек, в том числе двое детей, погибли на месте, 4 человека погибли в городе, два – позже скончались в больнице от полученных ран, из них один ребёнок. Более 40 человек получили ранения», – рассказал экс-спецслужбист.

Он подчеркнул, что этот удар наносили лётчики 299 бригады тактической авиации ВВС Украины, которая базируется в Николаеве.

«Мне очень интересно, как они спят по ночам. Я могу понять, когда лётчики бомбят колонну военной техники или укреплённые позиции, но жилой дом или пляж…

Это та правда, которую жители Украины тоже гонят от себя, не хотят даже слушать о ней, но когда-то ведь придётся и отвечать», – подытожил Василий Прозоров.