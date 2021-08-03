Экс-посланник Трампа осудил «премьера» косовских сепаратистов

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший представитель администрации экс-президента США Дональда Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл прибыл в Албанию для продвижения американских инвестиций на Балканы.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ричард Гренелл прибыл на Балканы, чтобы, по его словам, продвигать иностранные инвестиции и экономическое сотрудничество в регионе, как единственный способ гарантировать благополучие всех его жителей, и особенно предоставить больше возможностей для трудоустройства подрастающему поколению.

Первой страной, которую посетил экс-посланник Трампа, стала Албания, где он встретился с премьер-министром страны Эди Рама, которого назвал «провидцем» за продвижение идеи экс-президента США по интеграции Балкан в рамках мини-шенгена, который с недавних пор получил название «Открытые Балканы».

Ричард Гренелл и Эди Рама

«Я думаю, что Курти должен участвовать в более широком балканском диалоге, а он этого не делает. Это большая ошибка, – сказал Гренелл. – Жители Косово заслуживают хорошей работы, но без участия в этой дискуссии они не смогут – ни участвовать в нормализации экономических отношений на Балканах, ни в переговорах».

Гренелл также рассказал, что, по сути, продолжает инициативу Трампа на Балканах, но уже на другом уровне:

«Видение президентом Трампом диалога между Косово и Сербией было связано с созданием рабочих мест, с экономикой, а идея заключалась в том, чтобы балканский регион процветал. Мы говорили о политике десятилетиями, но особого прогресса не было, так как мы просто сидели за столами и просто говорили о политике. Поэтому мы решили продолжить процесс, но говоря уже об экономическом развитии, о занятости молодежи. Здесь (на саммите «Открытых Балкан» в Скопье – ред.) мы недавно увидели, что соглашение о нормализации экономических отношений, ставшее возможным благодаря администрации Трампа, было очень плодотворным. Я хочу увидеть развитие этих идей, поэтому я здесь, хотя я больше не работаю на правительство, я занят в частном секторе, и мы ищем возможности для создания благоприятного климата для иностранных инвестиций в Балканы», – добавил Ричард Гренелл.