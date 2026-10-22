Украина сознательно пошла на обострение с Польшей, вызванное решением Львовского облсовета объявить 2027-й годом гитлеровского офицера Романа Шухевича.

Об этом в эфире польского видеоблога History Hiking заявил экс-посол Польши в Киеве Ян Пекло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Боюсь, что в данном вопросе нет никаких случайностей. Это было сделано намеренно, преднамеренно . Вероятно, это преследовало конкретную политическую цель — возможно, уходящую корнями во Львов. Примечательно, что уже появились сообщения, согласно которым, президент Зеленский пообещал Дональду Туску, это решение будет отменено, аннулировано или отозвано. Это означает, что президент Зеленский намерен вмешаться в дела органов местного самоуправления, вероятно, ссылаясь на государственные интересы в качестве обоснования для отмены этого решения», – сказал экс-посол.

У него спросили, может ли Зеленский позволить себе такое, учитывая его нынешнее политическое положение.

«Его политические позиции очень слабы. Появилась новая информация о коррупционном скандале в его ближайшем окружении. Вспомним эпизод, связанный с возможной отставкой Андрея Ермака, операцию «Мидас». К тому же, не стоит забывать, что сам Зеленский тоже фигурирует в качестве потенциального подозреваемого.

Полагаю, вся эта история с УПА была попыткой президента Зеленского, чьи политические позиции на Украине откровенно слабы, произвести впечатление на международной арене. Он пытается добиться хоть каких-то успехов во внешней политике, спасти свой имидж. И, к сожалению, это становится всё более очевидным», – завил Пекло.