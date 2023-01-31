Экс-посол США в России: Обложить санкциями всех россиян и завалить Украину любым оружием

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Запад должен сделать всё возможное, чтобы Украина смогла одержать решительную победу на поле боя уже в текущем году.

Об этом заявил экс-посол США в России, бывший помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол в авторской статье для американского издания Foreign Affairs.

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По мнению Макфола, для достижения поставленной цели нужно предоставить Киеву больше денег, более современное и мощное оружие, а также ввести больше санкций против России и рядовых россиян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западным лидерам нужно изменить подход к конфликту. На данном этапе постепенное расширение военной и экономической помощи, скорее всего, лишь затянет конфликт на неопределенный срок. Вместо этого в 2023 году США, НАТО и демократический мир в целом должны стремиться поддержать прорыв Киева. А значит – более современное оружие, больше санкций против России и больше экономической помощи Украине. И быстро, чтобы Украина могла одержать решительную победу на поле боя в этом году», – пишет Майкл Макфол.

По его мнению, в дополнение к увеличению поставок оружия США и союзники должны повысить его мощность. Во главе списка должна стоять ракетная система дальнего действия ATACMS. Она выпускает ракеты, которые могут пролететь почти 200 миль (более 300 км), и, таким образом, позволит украинским силам атаковать российские аэродромы и склады боеприпасов в Крыму и в других местах, которые сейчас вне досягаемости. Предоставление ударного оружия дальнего действия может изменить ход весеннего украинского наступления, считает американский дипломат.

«Украинские пилоты должны начать учиться полетам на истребителях F-16. В обмен на получение этого оружия президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязательное соглашение о неприменении этого оружия для ударов по целям на территории России» – предлагает Макфол.

Учитывая то, что он имеет в виду границы РФ по состоянию на 1991 год, а также историю с «имитационными» Минскими соглашениями, предложение выглядит издёвкой.

«Правительствам, поддерживающим Украину, нужно резко ужесточить санкции. «Большая семерка» должна еще больше снизить предельные цены на экспорт российской нефти с 60 до 30 долларов за баррель, и усилить давление на американские и европейские компании, которые все еще ведут бизнес в России или с Россией», – настаивает Макфол.

Кроме того, по его мнению, санкции должны коснуться не только российского бизнеса, но и всех граждан РФ.

«Индивидуальные санкции нужно значительно расширить, чтобы включить всех российских олигархов, которые еще не попали под санкции, но поддерживают Путина, всех правительственных чиновников, всех топ-менеджеров и членов советов директоров госпредприятий, всех пропагандистов, всех российских солдат, воюющих на Украине, и членов семей всех этих категорий. И если россиянин подвергается санкциям в одной стране, то сразу должен появиться во всех санкционных списках. Новые ограничения на поездки должны быть для всех российских граждан. Один из вариантов – полный запрет на поездки во все демократические страны. Другой – заставить всех россиян, желающих поехать в демократические страны, платить дополнительный «сбор за восстановление Украины» сверх стоимости виз. Если они не хотят, опасаясь, что это сигнализирует о поддержке Украины, то могут провести отпуск в Минске вместо Барселоны», – пишет Макфол.

При этом, по его мнению, «демократические государства» должны облегчить русским, выступающим против войны, возможность дезертировать.

«Десятки тысяч лучших и талантливых людей России, которые уже бежали, должны получить рабочие визы в Европе и США. Мужчин, бежавших из России от призыва, нужно поощрять к невозвращению в Россию до окончания военных действий», – призывает экс-посол США в России.

Кроме того, он считает, что Киеву нужно больше денег, и Западу нужно найти новые способы их предоставить.

«Для начала – перевести правительству Украины более 300 миллиардов долларов из резервов российского ЦБ. Замороженные активы российских олигархов также следует рассмотреть на предмет конфискации и передачи Украине. Западные страны должны ввести налог на импорт всех российских товаров и на экспорт всех товаров и услуг, предоставляемых России, доходы от которых будут перечисляться в фонд восстановления Украины», – пишет Макфол.

Он считает, что планы по предоставлению Киеву новых систем вооружений и новые санкции должны быть объявлены 24 февраля, в первую годовщину начала СВО.

«Это произведет важный психологический эффект», – уверяет американский дипломат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Майкл Макфол ранее заявлял, что Запад может потерять интерес к войне на Украине и остановить, как минимум, экономическую помощь этой стране.