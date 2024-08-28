Экс-посол Украины в РБ: Запад боится нарваться на ответку, с которой не справится

Тарас Стрельцов.  
28.08.2024 22:52
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Запада долго согласовывают разрешение на удары своим дальнобойным оружием вглубь территории РФ не потому, что хотят или не хотят передавать его Киеву, а поскольку просчитывают способности выдержать это противостояние.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада долго согласовывают разрешение на удары своим дальнобойным оружием вглубь территории РФ не...

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«И в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне понимают: если сейчас ударить, условно, на 500 – то применят адекватный ответ. Но дальше нужно просчитать способности выдержать это противостояние. И дело здесь не в том, согласны или не согласны, а в том – о чём сказал сначала президент перед тем, как говорили о перечне объектов – о понимании стратегии и тактики», – рассуждал он.

«То есть, какие будут шаги, какой будет план. Потому что можно попасть в ситуацию, когда применить определённый вид оружия и нарваться на ответ, с которым ты не справишься», – сказал Бессмертный.

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