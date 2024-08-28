Экс-посол Украины в РБ: Запад боится нарваться на ответку, с которой не справится

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Страны Запада долго согласовывают разрешение на удары своим дальнобойным оружием вглубь территории РФ не потому, что хотят или не хотят передавать его Киеву, а поскольку просчитывают способности выдержать это противостояние.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне понимают: если сейчас ударить, условно, на 500 – то применят адекватный ответ. Но дальше нужно просчитать способности выдержать это противостояние. И дело здесь не в том, согласны или не согласны, а в том – о чём сказал сначала президент перед тем, как говорили о перечне объектов – о понимании стратегии и тактики», – рассуждал он.

«То есть, какие будут шаги, какой будет план. Потому что можно попасть в ситуацию, когда применить определённый вид оружия и нарваться на ответ, с которым ты не справишься», – сказал Бессмертный.