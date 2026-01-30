Экс-посол Украины в США: Мы согласились на переговоры без перемирия – это катастрофа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине ни в коем случае не следовало соглашаться на переговоры о мирном урегулировании, изначально не добившись полной приостановки огня.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Совершили, катастрофическую ошибку, отказавшись от приоритета перемирия, остановки огня. Очевидно, что переговоры проводить после остановки огня. Согласившись, что мы говорим о мире, а война продолжается, это была очень серьезная ошибка, я считаю», – сказал дипломат.

По его словам, такой же позиции изначально придерживался и Дональд Трамп, на что ведущая заметила, мол, после Аляски он передумал.

«А какая разница, что он передумал? Это не он передумал, это он транслировал то, что хочет Путин. А почему мы в этой ситуации не сыграли правильно, поддержав позицию Америки? Конечно, могли. Какие же переговоры сейчас? Если мы видим группы по военным вопросам, это что, переговоры? Они имеют какой-то мандат? Никакого», – переживал укро-дипломат.

Он прогнозирует, что энергетическое перемирие Россия использует для накопления ракет, после чего продолжит наносить удары.