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13.11.2021 13:02
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Экс-посол Украины в США недоволен словами Блинкена на пресс-конференции с Кулебой

Новости УкраиныНедавно обновленная Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США якобы является «мощным сигналом»...

Недавно обновленная Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США якобы является «мощным сигналом» Кремлю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил экс-посол Украины в США, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Шамшур.

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«В новой редакции этого документа учтены новые реалии международной политики, в первую очередь вызванные российским нашествием против Украины. Сотрудничеству по противодействию российской агрессии посвящена основная часть его раздела по безопасности. Пожалуй, это наиболее важная и ожидаемая часть документа, содержащая достаточно детальный перечень сфер двустороннего взаимодействия. Это мощный и необходимый сигнал Кремлю, особенно учитывая подозрительное накопление российских войск у границы с Украиной. Заметим, что первой забила тревогу именно американская сторона», – сказал дипломат.

При этом он обращает внимание, что речь идет о документе рамочного характера, который еще нужно будет «наполнить содержанием через конкретные действия, эффективную работу органов и механизмов партнерства – так же, как и договоренности, достигнутые после недавнего визита президента Украины в США».

«И это потребует усилий с обеих сторон. В этом контексте меня, выражаясь дипломатически, удивило нежелание госсекретаря США [Энтони Блинкена] на итоговой пресс-конференции с Дмитрием Кулебой признать, что последние действия России на энергетическом направлении являются использованием энергетики в качестве орудия внешней политики», – сожалеет Шамшур.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в обновленной хартии для Украины Вашингтон заменил экономический «пряник» на «кнут» реформ и подсластил русофобией.

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