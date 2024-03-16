Экс-посол в Париже рассказал о шкурном интересе Макрона на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон, делая заявления о возможной отправке военнослужащих совей страны на Украину, преследует несколько целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс-посол Украины в Вашингтоне и Париже Олег Шамшур.

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Первую причину скандальных заявлений Макрона он связывает с предстоящими в июне выборами в Европарламент.

Перед президентом стоит задача максимально ослабить позиции его главного соперника — «Национального собрания» Марин Ле Пен, которое в опросах потенциальных избирателей существенно опережает президентский «Ренесанс». Макрон рассчитывает, что внутрифранцузские дебаты по вопросу политики в отношении Украины, главным событием которых стало обсуждение соглашения о франко-украинском сотрудничестве в сфере безопасности в Национальном собрании и Сенате Франции, создадут возможность для изобличения связей Ле Пен и ее политической силы с Путиным. Это, со своей стороны, могло бы дискредитировать их перед французской общественностью, которая в большинстве своем и дальше негативно относится к путинскому режиму и поддерживает Украину», – пишет Шамшур.

По его словам, не исключено, что Макрон старается придать дополнительный вес своим амбициям занять вакантную позицию неформального лидера ЕС.

«Ради этого же он работает на контрасте, противопоставляя свой динамизм и решительность промедлению с принятием решений и нерешительностью, присущими политическому поведению Олафа Шольца. Правда, объективности ради надо отметить, что борьба Макрона за лидерство в ЕС и его завуалированная критика «нерешительного Шольца», к сожалению, диссонирует с реальными объемами помощи Украине со стороны Франции. По экспертным оценкам, помощь Германии Украине почти в восемь раз превышает объемы французской помощи. К тому же, Германия большую часть финансов предоставляет нашей стране в виде грантов, а Франция — кредитов, которые Украине потом придется возвращать», – обратил внимание дипломат.