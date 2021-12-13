Экс-посол в США: Вашингтон и ЕС будут давить на Украину, принуждая к «Минску»

Новости Украины

Украина близка к тому, чтобы начать выполнять «Минские соглашения» как того требует Россия.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, по итогам переговоров президентов США и России стало ясно, что Штаты готовы давить на украинское руководство, которое и само не против выполнения «Минских соглашений».

«Я считаю, что такой сценарий сейчас очень вероятен. Давайте будем честными, у нас на Банковой и у президента Зеленского такое желание есть. Он с точки зрения своего будущего очень хочет, чтобы было решение. Какая цена этого решения мы уже видели, на какие компромиссы готова была идти Банковая. «Красные линии» они уже переходили и тогда только украинцы остановили их перед этими «красными линиями». То есть на самом деле в самом обращении к парламенту президент Зеленский уже сказал, я услышал эти слова, что он считает, что был нерешительным в шагах компромиссов», – сказал Чалый.

«И поэтому готовность на Банковой есть. Нет просто готовности в украинском обществе, то есть сдать позиции после семи лет войны. Возникает вопрос: за что воевали? За что выходили на Майдан, за что воевали? Если мир любой ценой, то звучит странно. Мы же все за мир, но зачем тогда, если цели не достигнуты, зачем тогда сопротивление, зачем тогда борьба с такими жертвами против России? Мы же боремся не просто, чтобы не стрелять, мы боремся за свое будущее. Потому я думаю, что вероятность такого сценария очень большая», – опасается дипломат.

«Мы сейчас не знаем, какие будут пресс-релизы после разговора президентов Украины и США, но если там будут фразы, что президент Байден акцентировал, что должен заработать «минский формат» и Украина, и Россия должны пойти на шаги, которые бы… Если будут такие фразы, то считайте, что пошло давление не только от США, и от европейских стран», – завил Чалый.

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