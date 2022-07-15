Экс-представитель НАТО развенчал миф о контрнаступлении ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская армия не может перейти в контрнаступление, потому что у нее нет превосходства в воздухе.

Об этом в эфире интернет-канала «Политбюро» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Наступление без этого превосходства, по мнению Табаха, обернется масштабными жертвами.

«В контрнаступление без превосходства в небе ходить нельзя. У тебя должно быть превосходство в небе. Израильтяне, допустим, в первую очередь что они делали? Это бомбили вражеские ПВО, аэродромы и самолеты, чтобы самолеты не могли взлететь. Мы, когда входили в Ирак, в Кувейт, в первую очередь, наносили авиаудары, чтобы уничтожить их авиацию и чтобы превосходство в небе было только у нас», – сказал экс-представитель НАТО. «Сегодня превосходство в небе у россиян, насколько я понимаю. Пока эта инициатива не перейдет в руки украинцев, конечно, можно перейти в контрнаступление, я думаю, но это будет очень высокая цена, потому что надо тогда будет действовать наземными силами», – заявил Табах.