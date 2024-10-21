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Нельзя сбрасывать со счетов угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского обзавестись ядерным оружием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, по словам которого, Украина никогда не имела технологии производства ядерного оружия.

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«А после договоренностей, которые были достигнуты о выводе ядерного оружия с территории Украины, были демонтированы все ядерные пусковые установки и все носители. Документацией мы никогда не обладали. Что касается исследований в ядерной сфере, они проводились. У нас есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве, есть один экспериментальный ядерный реактор в Харькове. По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии. Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые», – сказал политик «Известиям».

Правда, он не исключил, что Украина сможет сделать так называемую «грязную бомбу», не обладающей серьезной разрушительно силой, но способной вызвать радиоактивное заражение.

«У нас есть радиоактивные отходы от работы атомных станций. Они могут начинить ими снаряды, бомбы и сбрасывать их. Все это создаст радиоактивное заражение. Шансы создания грязной бомбы большие. Если американцы – реальные хозяева Украины – не запретят это, они могут сделать что угодно», – считает Азаров.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечает, что Запад не заинтересован, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием, а потому Киев использует такого рода угрозы как шантаж, чтобы заполучить вожделенное членство в НАТО.

При этом он добавил, что на Украине есть ядерные реакторы, которые могут дать возможность произвести необходимое сырье, но его придется доработать.