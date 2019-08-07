Экс-регионал обратился к матерям украинских военных

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Покинувший Украину после событий Майдана бывший нардеп от Партии Регионов Алексей Журавко обратился на своей странице в соцсети к матерям военнослужащих ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удивляюсь я украинским матерям и отцам от того, что они молчат о том, куда пропали их дети в зоне боевых действий. Предыдущая власть, да и сегодняшняя власть не могут ответить на простые и элементарные вещи:

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– где дезертиры;

– в каких они списках находятся;

– куда они выехали;

– да и куда же они всё-таки дезертировали, в сторону России или в сторону Европы?

Я часто в социальных сетях пишу о том, что многих так называемых «воинов света» украинские военачальники просто в зоне боевых действий закапывали как гниющее мясо. Для Порошенко и его клики эти ребята – это очередное пушечное мясо.

Сегодня очень много очевидцев появляется, которые рассказывают, куда на самом деле девались тела и их органы. Также много информации находится в социальных сетях.

А матери Украины продолжают молчать. Как говорится, тихо плакать в платочек. Только я не понимаю, за кем плакать, когда многие не получали похоронок, да и не знают, кого положили в запаянный гроб – тело их сына или подбросили совершенно чужой труп?

А сколько на кладбищах появляется неизвестных могил. Сами украинцы неоднократно отмечали появление на кладбищах или среди чистого поля массовых захоронений без каких-либо опознавательных знаков, лишь с табличками с указанием даты захоронения.

А сколько же всё-таки в 2014-2015 гг. АТОшников были просто зарыты в посадках, а по документам считаются пропавшими без вести?! Также неоднократно писали, как именно эти массовые захоронения разрывали собаки и растаскивали эти шмотья мяса в разные места. И вы обратно, матери Украины, молчите!», – написал Журавко.

Далее экс-нардеп предложил матерям украинских солдат посмотреть на выложенные им на странице фотографии.

«Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти фотографии. Думаю, что пришло время этим матерям спросить с властей: а где же их сыновья, за что они погибали, и какие результаты получило государство?

Будете дальше молчать – значит, Ваши дети будут и дальше гибнуть непонятно за что и почему! Делайте выводы!» – призвал экс-регионал.