Экс-регионал потребовал от Зеленского ускорить возвращение территорий ЛДНР

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский должен отменить экономическую блокаду Донбасса для его скорейшей «реинтеграции» в состав Украины с последующим переподчинением Киеву промышленных предприятий и вытеснением российского рубля с данных территорий.

Об этом в ходе организованного «Оппозиционным блоком» форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам» заявил глава партии, олигарх Вадим Новинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блокада Донбасса была установлена решением Совета национальной безопасности и введена в действие указом президента. Поэтому мы требуем от президента Владимира Зеленского, чтобы он собрал СНБО и своим указом ввел в действие отмену блокады.

Таким образом, мы начнем экономическую реинтеграцию неподконтрольных территорий, а вслед за экономической реинтеграцией пойдет политическая реинтеграция.

И предприятия, которые работают на неподконтрольной территории, будут работать по украинским законам, а украинцы, которые работают на этих предприятиях, будут получать зарплату в украинских гривнах, а в не в российских рублях. Это нужно сделать незамедлительно», – заявил Новинский, как всегда не поинтересовавшись мнением жителей народных республик Донбасса.

Напомним, Новинский, изначально избранный в Верховную Раду от Севастополя, в 2014 году отказался поддержать своих избирателей, выступив против Русской весны. Олигарх был одним из членов Партии регионов, что после переворота в Киеве ходили на заседания Верховной Рады, помогая легализовать путч.

После одесской трагедии он заявил, что сгоревшие в Доме профсоюзов “по-другому любили Одессу”.