Экс-советник Кучмы: «Денег нет, и не будет! Гамадрилы вы, недоумки!»

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Киеву нечем продолжать войну, поскольку Украина остаётся без финансовой помощи как со стороны США, так и от ЕС.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Якобы договорились руководство в Конгрессе республиканцев и демократов о временном продлении бюджета, чтобы избежать этого шатдауна, продлили часть до первого марта, а потом восьмого марта. Это означает, что уже считайте до 10 марта никаких денег для Украины нет. До 10 марта от США ни оружия, ни денег, болваны. Раз не будет денег, Украина – банкрот. Объясняю всем недоумкам, гамадрилам, обезьянам: в Украине денег в бюджете нету. Украине в месяц для выживания надо на сегодняшний день минимум где-то брать 5 миллиардов евро. Ну, хорошо, январь как-то доживём, но на февраль денег уже нет», – заявил Соскин.

При этом он обвинил Зеленского в том, что он и его команда довели страну до того состояния, что Украина не может функционировать без займов.

«На сегодняшний день Украина как государственный международный субъект – «failed state», государство-неудачник, которое не в состоянии себя содержать, государство, которое банкрот, которое в дефолте. Кто его довёл до этого состояния? Зеленский и «слуги народа» – они главные виновники доведения Украины до дефолта. Украина сама функционировать без заёмных денег не может. Но до 10 марта деньги из США уже не придут. Они вообще не придут, но до 10 марта надо понимать – вообще никаких денег не будет. На февраль и март денег у Украины на оружие, на оборону, на зарплаты военным, на выплату «гробовых» нет», – подчеркнул политолог.

Точно так же, по его словам, не видать Киеву и денег от ЕС.

«То же самое с ЕС. Насколько я понимаю, уже Венгрия ни на какие встречи с Зеленским не пойдёт. Ни на какие уступки Орбан после этой петиции, где призывают убрать Орбана и Венгрию вообще с ЕС, по сути заблокировать, как они могут пойти? Это им ультиматум, вызов. Они не сделают этого, всё. То есть денег от ЕС тоже не будет. Не будет. Можете врубить себе это в мозжечок? Раз нет денег, раз ничего нет, какая война может быть?» – сказал Соскин.