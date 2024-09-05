Экс-советник Кучмы: Уволенный за сбитый F-16 командующий ВС сливает координаты Кремлю

Иименно после увольнения командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука из-за истории с подбитым F-16 и роли ЗРК «Пэтриот», начались массовые точные попадания российских ракет по украинским городам и многочисленные «несбития».

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший с Украины экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Реакция Зеленского – он аж присел прямо! Его задача сейчас молчать и постараться, чтобы и Полтаву как-то смыть, чтобы никто не вспоминал, и Львов смыть. Но удары были и в Кривом Роге, это гостиница, город Зеленского, Лены Зеленской, папы Зеленского. А где они, интересно. Серьёзный был удар, очень серьёзные поражения. Сумы – разрушено здание университета. Главное, не называют какого, что там называть? Там пару университетов, от кого вы скрываете. Были ли люди, погибли ли. Ударов-то было много. И Львов, и Сумы, и Кривой Рог, и Марганец, и Никополь. Это же не просто так. Где ваше ПВО?», – говорит Соскин.

«Видимо, бывшего субъекта, который ПВО возглавлял, надо задержать, ГБР для этого есть. А если вдруг он сливает информацию, представляете? Смотрите, начались такие точные попадания, когда его сняли. И массовое несбитие идёт. Значит, его люди остались, которые это делают специально, это саботаж или как это называть? Почему все молчат?» – задается вопросом экс-советник президента.