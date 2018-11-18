Экс-советник Путина назвал его цель №1

18.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Владимир Путин готовит воссоединение России с Белоруссией.

Об этом в своей авторской колонке на украинском сайте «Главком» заявил бывший советник президента РФ, переехавший на ПМЖ в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По целому ряду соображений внутриполитического, внешнеполитического, идеологического характера Беларусь продолжает оставаться целью №1 для возможных действий Кремля в ближайшее время…

Беларусь является более однородной, чем Украина, в высокой степени русифицированной. Значительная часть белорусов с большой симпатией относится к России, русским и даже к Путину. Если Путин решится на такого рода операцию, то ее целью будет не захват кусочков Могилевской, Витебской или Гомельской областей, а установление контроля над всей Беларусью», – заявил Илларионов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России.

Ранее Илларионов заявил, что действия Владимира Путин объясняются конечной целью – стремлением к воссоединению раздробленного русского народа.