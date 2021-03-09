11.03.2021, Москва, Елена Острякова

Экс-советник Путина объяснил, почему первые санкции ввели именно против Twitter





Перед тем, как начать «торможение» «Твиттера», Роскомнадзор «потренировался» на российских соцсетях, где зимой распространялись призывы к участию в нелегальных митингах за Алексея Навального. Об этом в интервью younube-каналу «Антонимы» заявил бывший советник президента РФ по вопросам Интернета Герман Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

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«Роскомнадзор готовился с 23 января, когда соцсети активно призывали людей выйти на улицы. Недавно пострадал Mail.ru, ВКонтакте – штрафы вынесли. Это особенность наша – сначала «бомбим Воронеж». Невозможно представить, чтобы наши соцсети в чем-то отказали Роскомнадзору. Тик-ток, естественно, сразу лег. Это правильная компания из Китая. Лента сразу очистилась, стала правильная и нормальная. А раньше была либеральная, потому что китайские модераторы не понимали нашей специфики», - сказал Клименко. По его мнениию, «Твиттер» был выбран как наименее влиятельная в России соцсеть. «Было очевидно, что Роскомнадзор выбирает, кто будет жертвой: «Фэйсбук», «Ютуб» или «Твиттер». Начали выбирать по принципу меньшего зла. «Ютуб» трогать в принципе опасно – там десятки тысяч блогеров, потенциальных иноагентов получают немаленькие денежки. Десятки тысяч возбужденных озлобленных блогеров - это не то, что сейчас нужно нашему государству. Но со временем придется. В «Фейсбуке» много влиятельных людей, а «Твиттер» абсолютно безопасен», - сказал Клименко. По его словам идея замедления сайтов (поскольку других механизмов воздействия на них у России нет) принадлежит дочери депутата Госдумы РФ Ирины Яровой, автора пакета законов о суверенном интернете.