Экс-спикер Генштаба ВСУ: Мы увидели вендетту Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашняя и сегодняшняя ракетные атаки по Украине стали ответом Москвы за попытки вторжения в Белгородскую область и удары по российским НПЗ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это такая себе вендетта, эмоциональная реакция Владимира Путина и его сообщников на симметричные действия [украинских] сил обороны. Ведь длительное время на территории Курской и Белгородской областей выполняли определенные информационно-силовые акции представители добровольческих [запрещенных в РФ] подразеделений «РДК» и «Свобода России», «сибирский и «ичкерийский» батальоны. Всем известно, что они действуют во взаимодействии с нашим ГУР», – сказал Селезнев.

По его словам, именно поэтому вчерашняя атака была направлена на объекты ГУР.

«А сегодняшняя атака стала ответом РФ на наши атаки дронов на объекты нефтеперерабатывающего комплекса РФ», – добавил он.