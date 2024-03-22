Экс-спикер Генштаба ВСУ: Мы увидели вендетту Путина

Игорь Шкапа.  
22.03.2024 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2157
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Вчерашняя и сегодняшняя ракетные атаки по Украине стали ответом Москвы за попытки вторжения в Белгородскую область и удары по российским НПЗ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Вчерашняя и сегодняшняя ракетные атаки по Украине стали ответом Москвы за попытки вторжения в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это такая себе вендетта, эмоциональная реакция Владимира Путина и его сообщников на симметричные действия [украинских] сил обороны. Ведь длительное время на территории Курской и Белгородской областей выполняли определенные информационно-силовые акции представители добровольческих [запрещенных в РФ] подразеделений «РДК» и «Свобода России», «сибирский и «ичкерийский» батальоны.

Всем известно, что они действуют во взаимодействии с нашим ГУР», – сказал Селезнев.

По его словам, именно поэтому вчерашняя атака была направлена на объекты ГУР.

«А сегодняшняя атака стала ответом РФ на наши атаки дронов на объекты нефтеперерабатывающего комплекса РФ», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть