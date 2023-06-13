Экс-спикер Генштаба ВСУ: Мы вместе с американцами моделировали уничтожение Каховской ГЭС

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В России пока не могут определить направление главного удара украинского контрнаступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Радио «НВ» заявил украинский военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В России пока не могут определить направление главного удара украинского контрнаступления. Об этом, передает...

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«Российский Генштаб до сих пор не знает, где именно украинская армия перейдет в контрнаступление, именно главное направление, где будут задействованы наши стратегические резервы», – скзаал Селезнев.

По его словам, именно поэтому ВС РФ перебрасывают резервы, в частности, десантников с левого берега Днепра, где они были до разрушения Каховской ГЭС.

«Но они не могут четко зафиксировать, где именно украинская армия будет переходить в контрнаступление. Напомним, что линия боевого столкновения – 1400 километров», – добавил эксперт.

Он отметил, что в феврале – марте этого года в Германии на территории одной из военных баз офицеры генштаба ВСУ вместе с американцами проводили командно-штабные учения.

«В том числе провели компьютерное моделирование, каким образом, где именно, какими силами проводить украинское контрнаступление», – добавил собеседник «НВ».

Он добавил, что рассматривались «гибридные варианты», среди которых «разрушение плотины Каховской ГЭС» противником и химических предприятий на севере Крыма.

«Все это отрабатывали. Очевидно, что план «Б» у украинского Генштаба есть», – резюмировал Селезнев

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