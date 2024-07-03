Экс-спикер Генштаба ВСУ: Надо что-то делать – враг уничтожает наш ОПК
Удар по сборочному цеху украинских ракет в Днепропетровске – наглядное доказательство уязвимости ПВО против российских комбинированных налётов.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг пытается уничтожить наши предприятия ОПК, в частности, те, которые обеспечиваются нашей ракетной программой. Они пытаются максимально ослабить возможности украинского войска, в том числе и путём разрушения ключевых элементов нашей оборонной промышленности, которая создаёт этот ракетный щит нашей страны. Очевидно, что потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть, однако мы должны понимать такое: этих потерь могло бы не быть, если бы у нас была мощная система ПВО.
Снова враг применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удаётся. Есть проблемы, есть системные проблемы, что-то надо менять, менять на государственном уровне», – сказал Селезнёв.
Он также обратил внимание на случаи поражений украинских аэродромов.
«Смены должны быть коренные, в том числе в вопросах усиления защиты наших оборонных предприятий, в том числе в вопросах защиты наших стратегически важных элементов украинских сил обороны. В частности, аэродромов. Почему так получилось, что на протяжении нескольких часов российский разведывательный дрон имел возможность наблюдать за деятельностью наших военнослужащих на аэродроме в Миргороде? После этого подобный дрон работал над территорией полтавского аэродрома...
То есть вызовы есть. Нужны системные решения, чтобы их преодолевать, иначе и дальше будем терять ту технику, которая для нас самая важная и самая ценная», – сокрушался экс-спикер.
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