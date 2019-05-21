Экс-спикер МИД ДНР отчитал Кадырова за поздравление Зеленскому

21.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов подверг критике обращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который, поздравляя Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, призвал его отказаться от претензий на российский Крым, заверив, что Москва, в свою очередь, не претендует на возвращение Киева.

Долгов выразил удивление словами Кадырова, подчеркнув, что отторгнутые украинскими сепаратистами и Киев, и Харьков, и Одесса являются такими же историческими важными центрами юга России, как уже воссоединившийся со своей Родиной Крым.

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«Возможно, для Кадырова (или для спичрайтера Кадырова) Киев – чужая земля. А для меня нет. Киев – мать каких городов? Русских! Не украинских же!

А Харьков, Одесса – они чьи?

А Днепропетровск, который основан как Екатеринослав – он в честь кого так назван? Что, была украинская королева Екатерина?

Нет, я понимаю, политика, дипломатия… Как хорошо, что я не политик и не дипломат и могу называть вещи своими именами.

Нет никакой Украины. Есть часть нашей земли, так же оккупированная нашими врагами, как 23 года был оккупирован Крым.

Всё вернём», – прокомментировал Долгов.