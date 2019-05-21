«Киев в любой момент может стать областным центром РФ»

21.05.2019

Новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерении вернуть Крым, позарился на чужое.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город. Но Россия этого не сделает никогда. Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа. Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим», – сказал Кадыров.

Также он сказал, что был лучшего мнения о Зеленском и рассчитывал, что успешный шоумен станет «трезвомыслящим политиком».

«А вы позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают. Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день», – отметил глава Чечни.

Лидер Чечни считает, что Крым навсегда вернулся в Россию и никуда от нее уходить не собирается.

«Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд», – резюмировал Кадыров.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский посмеялся над Кадыровым, оскорбив его религиозные чувства, после чего одумался и решил извиниться.

Сторонники запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис крымских татар теперь говорят, что Зеленский обделался от одного заявления Кадырова.