Экс-спикер МИД ДНР просит не выпускать террориста Сенцова

30.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Осужденного в Крыму за попытку совершения терракта Олега Сенцова не должен включаться в список лиц для обмена задержанными лицами между Украиной и Россией

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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«Моё мнение: Сенцова включать в обмен нельзя. Иначе что получается? Что можно планировать теракты (они не были совершены только благодаря ребятам из ФСБ, которые сработали на опережение) и потом тебя обменяют, и ты не будешь сидеть положенные пару десятков лет за терроризм? Или если «не успел взорвать людей», то это уже как бы не терроризм? Просто если отпустить Сенцова сегодня, то завтра можно до…ться до мышей и отпустить террориста, у которого получилось. Ну а почему нет? Логично же», – объясняет Долгов.

По его мнению, выдача Украине Сенцова «станет сигналом для его потенциальных последователей, что «всё можно».

Напомним, что Сенцов получил 20 лет лишения свободы за попытку подрыва самодельных взрывных устройств возле «мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-боевик т.н. АТО и волонтер ВСУ Сергей Сериков на конференции ОБСЕ по свободе слова в Киеве рассказал, что в 2014 году он вез взрывчатку в Крым для Сенцова.

После этого майданщики попытались заткнуть рот Серикову.

В свое время режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить Сенцова. При этом глава российского государства напомнил, что Сенцов осужден не за свое творчество, а за террористическую деятельность.