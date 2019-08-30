Новый министр экономики призвал украинцев готовиться к кровавой смерти

30.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинское министерство экономики возглавил Тимофей Милованов, заявлявший, что «за независимость нужно платить кровью и жизнями украинцев».

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Владимир Корнилов.

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Он также опубликовал скан соответствующего поста нового министра в соцсети.

«Ну и вот еще о главе нового суперминистерства экономики Украины Милованове. На днях, находясь в Питтсбурге, он писал: “Я понял, что за незалежность нужно платить кровью и жизнью украинцев”. И вся его деятельность сводится лишь к тому, чтобы эта кровь «не была напрасной». То есть перевожу: погибайте и дальше, дорогие украинцы, а я, новый министр, постараюсь монетизировать вашу смерть. Дабы не даром…», – подчеркнул Корнилов.

Отметим, что Милованов считается одним из наиболее ориентированных на Запад членов нового правительства. Он получил образование экономиста в США, где потом преподавал. Примечательно, что Милованов был сторонником экономического курса, проводимого при президенте Порошенко. Признавал, что во втором туре голосовал за Порошенко и называл его лучшим президентом за всю историю Украины.

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