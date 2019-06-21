Экс-спикер МИД ДНР: Стыд и позор Поклонской и Затулину!

21.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Наталья Поклонская и Константин Затулин – два депутата Госдумы, которые позиционируют себя в качестве борцов за права соотечественников, во время недавнего скандального заседания российского парламента отказались поддержать закон об упрощении выдачи паспортов РФ этническим русским, оказавшимся за границей после распада СССР.

На это обращает внимание в своем блоге экс-спикер ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне Государственная Дума провалила голосование за проект закона, который бы упрощал выдачу российского гражданства русским людям, которые остались за пределами Российской Федерации после распада Советского Союза. Всего лишь 81 депутат проголосовал ЗА. В основном это ЛДПР и коммунисты. А 368 депутатов — преимущественно из фракций Единой России и Справедливой России — не голосовали вообще. Хотя и присутствовали в зале заседаний. Это — позор. У меня нет цензурных слов, чтобы выразить своё возмущение», – отмечает автор.

«Я не знаю, почему фракции Единой России и Справедливой России уклонились от голосования за этот важнейший законопроект. По сути, отказ от участия в голосовании — это голос против законопроекта. Ну, окей, предположим, что лидеры фракций Единой России и Справедливой России решили не поддерживать данный проект закона. И строго-настрого запретили своим депутатам голосовать. Так ведь нет же! Смотрите! Нашлись смельчаки, и в Единой России, и в Справедливой России, которые проголосовали и проголосовали ЗА упрощение выдачи российского гражданства русским.

Вот они, эти честные люди: депутаты от Справедливой России: Аксаков Анатолий Геннадьевич, Драпенко Елена Григорьевна, Терентьев Александр Васильевич.

И единороссы: Брыкин Николай Гаврилович, Догаев Ахмед Шамханович, Митина Елена Анатольевна, Хохлов Алексей Алексеевич.

Спасибо вам, товарищи депутаты! Вы — настоящие русские люди. А вот к таким членам Единой России, как Наталья Поклонская и Константин Затулин, которые присутствовали на этом заседании, но не голосовали — лично я испытываю отвращение. Вы, господин Затулин и вы, госпожа Поклонская, всю дорогу пиарились на теме русских соотечественников, а когда пришло время сделать хоть что-то реальное для облегчения их жизней — засунули голову в песок. Как страусы. Догаев Ахмед Шамханович голосует за, а Поклонская и Затулин прячутся в кусты. Стыд и позор вам!» – клеймит депутатов Долгов.

«И ещё пару слов по поводу данного законопроекта. Мне было приятно увидеть в числе тех, кто голосовал ЗА, фамилию депутата от коммунистов, писателя Сергея Шаргунова. Он — один из немногих депутатов, который не на словах, а на деле отстаивает интересы русских людей за пределами России. Мы можем вспомнить как только благодаря Сергею удавалось не допустить депортации бывших ополченцев на Украину. Мы можем вспомнить его многочисленные поездки в Донецк и Луганск, его встречи с простыми людьми Донбасса, и всё это в то время, когда обстановка была очень напряжённой, когда были постоянные обстрелы, а московская богема и думать не думала куда-то там ездить. На кой ляд ей сдался тот Донбасс? Пользуясь случаем, я хочу от имени всех жителей Донбасса поблагодарить Сергея Шаргунова за его вклад в наше общее дело», – также отметил автор.